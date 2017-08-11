Вождя русской революции омыли перед народом во Владивостоке

Всего к концу августа приведут в порядок 25 памятников

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Отчистить и отмыть! Памятник Ленину не привокзальной площади привели в порядок во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Непосредственно помывкой занимается один человек. С помощью подъемной корзины и страховочного пояса он поднимается к самой высокой точке памятника. Важно не просто облить вождя, а начисто отмыть все пятна. К слову, стреляя в голову Ленину, пусть даже водой из пульверизатора невольно чувствуешь себя Пани Каплан.

Несмотря на то, что высота памятника Ленину около 10 метров и, казалось бы, сложнее всего отмыть именно макушку, по словам специалистов, все же труднее всего отмыть мраморный постамент от пенных разводов.

Вождь пролетариата не единственный в списке на помывку. Всего к концу августа приведут в порядок 25 памятников. Такое распоряжение — от администрации Владивостока. Периодические реставрации мэрия устраивает несколько раз в год по мере необходимости.