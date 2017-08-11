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Военные подвиги Владивостока

Сегодня в России статусом городов воинской славы обладают 45 населенных пунктов
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Помимо основных календарных праздников с 1995 года стали отмечать Дни воинской славы. Это памятные даты, посвященные сражениям, которые вошли в историю страны, как подвиг. 9 августа отмечают первую в истории Российской империи морскую победу над шведами. С 2007 года населенным пунктам за военные заслуги стали присуждать почетное звание города воинской славы. В 2010 году такой статус получил и Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

В истории Владивостока множество военных побед. Война с Турцией, Японией, битва с китайскими пиратами. Во время первой мировой войны наш город стал единственным портом Российской империи, недоступным для прямых действий германского флота.

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