Последние несколько лет Владивосток каждое лето принимал международные соревнования по аквабайку. К нам в гости приезжали гонщики со всей планеты. В этот раз водно-моторные заезды решили сделать, наоборот, сугубо русскими. Приморская столица стала центром чемпионата и кубка России, где в борьбу за награды вступилось порядка 30 участников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке стартовали Кубок и Чемпионат России по аквабайку
в борьбу за награды вступилось порядка 30 участниковВладивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.
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