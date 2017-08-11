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8 канал

Во Владивостоке стартовали Кубок и Чемпионат России по аквабайку

в борьбу за награды вступилось порядка 30 участников
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Последние несколько лет Владивосток каждое лето принимал международные соревнования по аквабайку. К нам в гости приезжали гонщики со всей планеты. В этот раз водно-моторные заезды решили сделать, наоборот, сугубо русскими. Приморская столица стала центром чемпионата и кубка России, где в борьбу за награды вступилось порядка 30 участников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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