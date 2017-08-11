Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке

В подъезде одного из домов во Владивостоке жильцы обнаружили грудного ребенка без родителей, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в доме по адресу Адмирала Кузнецова, 46. Жильцы второго подъезда обнаружили на лестничной площадке грудного ребенка. Владивостокцы незамедлительно обратились с сообщением в полицию.
Сотрудники полиции передали ребенка скорой помощи. По имеющимся данным, ребенок жив и здоров.
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