Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения

Администрация города и сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В редакцию РИА VladNews поступила информация от жителей города, что многие придомовые территории продолжают оставаться в воде. Однако на сообщения горожан администрация продолжает бездействовать.

Как рассказала одна из жительниц дома по улице Дзержинского, вода продолжает стоять на придомовой территории, ее уровень составляет более 20 см. Администрация и служба МЧС продолжает игнорировать просьбу жильцов откачать воду.

Корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Уссурийского ГО сообщили, что всего поступило более 7 тысяч сообщений о подтоплениях. В настоящее время в округе работает 66 единиц техники.

- Одновременно устранить все последствия стихии невозможно. В приоритете остаются социальные учреждения: больницы, школы, детские сады, - сообщили в пресс-службе администрации Уссурийска.

Также в администрации ГО рассказали, что если в доме есть управляющая компания, то всеми вопросами по устранению воды в жилых помещениях занимается именно она.

- На сайте администрации ГО имеется план работы по ликвидации последствий паводка, с которым все могут ознакомиться. В настоящее время подтопленными остаются 132 дома, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что от прошедших осадков в ночь на 7 августа серьезно пострадал Уссурийск. С самого утра город начало топить. Вода дошла и до жилых домов. В результате сильного дождя автомобили уходили в воду под капот, а уровень воды в жилых домах достигал 10 см.

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