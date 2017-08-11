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Общество

Роспотребнадзор: Маникюр и педикюр представляют опасность

Все большую популярность у населения получают услуги по ногтевому сервису
Фото: Youfa.ru Фото: Youfa.ru
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор просит обратить внимание граждан на представляющую эпидемиологическую опасность из-за пользования услугами маникюра и педикюра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекций, грибковых и иных заболеваний мастер обязан выполнять комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием дезинфицирующих средств и соблюдением режима маникюрного и педикюрного инструментария.Манипуляции, способные привести к повреждению кожных покровов, должны осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов.

Роспотребнадзор рекомендует потребителям услуг ногтевого сервиса соблюдать нормы санитарных требований - влажная уборка помещений должна осуществляться не менее двух раз в день, помещение и оборудование должно содержаться в чистоте. Инструменты мастера должны быть стерилизованным и после каждого клиента помещаться в дезинфицирующий раствор. Подушка, подкладываемая под ногу, должна иметь клеенчатый или одноразовый чехол, клеенчатый чехол после каждого использования должен протираться дезинфицирующим раствором. Ванночки для ног и рук должны подвергаться дезинфекции после каждого клиента. При выполнении ногтевых услуг должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя. Сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны проходить медицинские осмотры и иметь медицинские книжки в соответствии с законодательством РФ.

Потребители могут обратиться в Управление Роспотребнадзора в случае возникновения вопросов соблюдения санитарных требований в студиях ногтевого сервиса.

Следует обратить внимание, что обеспечение соблюдений санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях сложен, риски для потребителя значительно возрастают.

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