Золотой и любимый: сегодня Владивосток отмечает 5-летие открытия Золотого моста

Вот уже 5 лет мосты верой и правдой служат жителям Владивостока

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Ровно 5 лет назад, 11 августа 2012 года, во Владивостоке торжественно открыт мост через бухту Золотой Рог. Об этом событии мечтало не одно поколение жителей Владивостока, оно стало поистине историческим и одним из самых ярких в истории Владивостока.

В тот день рано утром перед мостом в районе фуникулера собрались тысячи горожан и гостей города. После торжественной церемонии по мостовому переходу прошла колонна ретроавтомобилей и строительной техники «Тихоокеанской мостостроительной компании». А затем мост оказался полностью во власти жителей и гостей Владивостока: по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва мост на двое суток был открыт только для пешеходного движения.

Десятки тысяч человек гуляли по мосту и днем, и ночью, обнимались, фотографировались, общались, танцевали, пели и, не скрывая счастливых эмоций, делились друг с другом общей радостью победы.

В понедельник, 13 августа 2012 года, с шести утра по мосту пошел транспорт – грузовые и легковые машины, пассажирские автобусы. Жизнь города, будни многих жителей Владивостока совершенно изменились…

В этот же день велопробегом во Владивостоке открылся также низководный мост через Амурский залив Седанка – Де-Фриз. К слову, движение по мосту на остров Русский было открыто несколькими днями раньше – 1 августа 2012 года.

Вскоре после ввода в эксплуатацию два красавца моста получили официальные имена – Русский и Золотой. И стали новыми символами Владивостока, его визитной карточкой. Кто-то сравнивал пилоны Золотого моста с арфой, другие – с парусом или с начальными буквами слов Vladivostok и Victory – победа, сами мостостроители сравнивали свое творение с крыльями чайки.

Вот уже 5 лет мосты верой и правдой служат жителям Владивостока. При этом Золотой и Русский – не просто сложнейшие инженерные сооружения и транспортные артерии, они стали своего рода арт-объектами, которые отражены на тысячах фотографий, доступных в Интернете всему миру, открыток и даже в произведениях искусства. Об истории создания Золотого моста в 2012 году издана книга «Мостостроители».

Для справки:

Длина мостового перехода Золотого моста – 1 381 м, длина основного пролета – 737 м, высота основного пролета над уровнем моря – 64 м, высота пилонов от уровня ростверков – 226 м.

Проект моста через бухту Золотой Рог был разработан консорциумом их четырех проектных организаций: ОАО «Ленгипротранс» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», ОАО «Приморгражданпроект» (г. Владивосток) и фирма «Леонхардт, Андре и партнеры» (Германия).

Право воплотить в жизнь вековую мечту владивостокцев получило ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (г. Уссурийск), которое по итогам конкурса стало генеральным подрядчиком строительства. 25 июля 2008 года колонна спецтехники ТМК вышла на первый участок строительства – улицу Суханова в районе фуникулера. Коллектив мостостроителей – более 3 тысяч человек – вел строительство и днем, и ночью. Сначала на обоих берегах велось возведение пилонов, затем начался монтаж плит руслового пролета – как с берега, так и с моря. Монтаж вант велся совместно с французской компанией «Фрейссине Интернасьональ».

За строительством все четыре года наблюдал весь Владивосток. Пилоны моста изо дня в день росли – в том числе, на десятках фотографиях фотографов-профессионалов и любителей. Момент подъема с транспортного понтона и монтажа финишной «золотой» замковой панели руслового пролета 14 апреля 2012 года также вошел в историю.