Приморские туристы: Как мы выбирались из зоны бедствия 13:39, 11 августа Приморские туристы: Как мы выбирались из зоны бедствия
Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке 11:53, 11 августа Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке (Фото)
Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения 11:50, 11 августа Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения (Фото)
Новостная лента
Август, 11 пятница
13:42
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
13:42
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
13:42
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
13:39
Приморские туристы: Как мы выбирались из зоны бедствия
13:26
Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 11
13:12
Приморец пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции
13:01
Продажа шкуры тигра обернулась судом в Приморье
12:50
Во Владивостоке стартовали Кубок и Чемпионат России по аквабайку Видео
12:38
Пьяный мужчина попался с гашишным маслом в Приморье
12:27
Роспотребнадзор: Маникюр и педикюр представляют опасность
12:16
Золотой и любимый: сегодня Владивосток отмечает 5-летие открытия Золотого моста
12:05
Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу
11:53
Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке Фото
11:50
Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения Фото
11:40
Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение Видео
11:29
Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока
11:11
Вице-мэр Владивостока: За что ругают дорожников?
11:06
Житель Владивостока распространял сухие пайки с наркотиками
10:55
Миклушевский уволил арестованного вице-губернатора Приморья
10:44
Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»
10:33
Во Владивостоке ведётся работа по выявлению и сносу незаконно установленных объектов
10:22
В Славянке пройдет антиугольный митинг
10:14
В Приморье отметят всемирный день фотографии Фото
10:10
Кому сейчас выгодно покупать доллары?
10:02
Мемориал «Рыбацкая слава» обновился во Владивостоке Фото
09:51
Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом Фото
09:40
​Пятилетие «Золотого моста» Фото
09:34
В Приморье восстанавливают временный проезд к селу Кроуновка Фото
09:23
Администрация Уссурийска: прорыва дамбы не было
09:11
Змея в центре Уссурийска напугала местных жителей Видео
08:59
Во владивостокском МФЦ «Мои документы» приняли миллионного заявителя
08:46
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
08:31
Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, один – задерживается
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Золотой и любимый: сегодня Владивосток отмечает 5-летие открытия Золотого моста

Вот уже 5 лет мосты верой и правдой служат жителям Владивостока
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Ровно 5 лет назад, 11 августа 2012 года, во Владивостоке торжественно открыт мост через бухту Золотой Рог. Об этом событии мечтало не одно поколение жителей Владивостока, оно стало поистине историческим и одним из самых ярких в истории Владивостока.

В тот день рано утром перед мостом в районе фуникулера собрались тысячи горожан и гостей города. После торжественной церемонии по мостовому переходу прошла колонна ретроавтомобилей и строительной техники «Тихоокеанской мостостроительной компании». А затем мост оказался полностью во власти жителей и гостей Владивостока: по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва мост на двое суток был открыт только для пешеходного движения.

Десятки тысяч человек гуляли по мосту и днем, и ночью, обнимались, фотографировались, общались, танцевали, пели и, не скрывая счастливых эмоций, делились друг с другом общей радостью победы.

В понедельник, 13 августа 2012 года, с шести утра по мосту пошел транспорт – грузовые и легковые машины, пассажирские автобусы. Жизнь города, будни многих жителей Владивостока совершенно изменились…

В этот же день велопробегом во Владивостоке открылся также низководный мост через Амурский залив Седанка – Де-Фриз. К слову, движение по мосту на остров Русский было открыто несколькими днями раньше – 1 августа 2012 года.

Вскоре после ввода в эксплуатацию два красавца моста получили официальные имена – Русский и Золотой. И стали новыми символами Владивостока, его визитной карточкой. Кто-то сравнивал пилоны Золотого моста с арфой, другие – с парусом или с начальными буквами слов Vladivostok и Victory – победа, сами мостостроители сравнивали свое творение с крыльями чайки.

Вот уже 5 лет мосты верой и правдой служат жителям Владивостока. При этом Золотой и Русский – не просто сложнейшие инженерные сооружения и транспортные артерии, они стали своего рода арт-объектами, которые отражены на тысячах фотографий, доступных в Интернете всему миру, открыток и даже в произведениях искусства. Об истории создания Золотого моста в 2012 году издана книга «Мостостроители».

Для справки:

Длина мостового перехода Золотого моста – 1 381 м, длина основного пролета – 737 м, высота основного пролета над уровнем моря – 64 м, высота пилонов от уровня ростверков – 226 м.

Проект моста через бухту Золотой Рог был разработан консорциумом их четырех проектных организаций: ОАО «Ленгипротранс» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», ОАО «Приморгражданпроект» (г. Владивосток) и фирма «Леонхардт, Андре и партнеры» (Германия).

Право воплотить в жизнь вековую мечту владивостокцев получило ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (г. Уссурийск), которое по итогам конкурса стало генеральным подрядчиком строительства. 25 июля 2008 года колонна спецтехники ТМК вышла на первый участок строительства – улицу Суханова в районе фуникулера. Коллектив мостостроителей – более 3 тысяч человек – вел строительство и днем, и ночью. Сначала на обоих берегах велось возведение пилонов, затем начался монтаж плит руслового пролета – как с берега, так и с моря. Монтаж вант велся совместно с французской компанией «Фрейссине Интернасьональ».

За строительством все четыре года наблюдал весь Владивосток. Пилоны моста изо дня в день росли – в том числе, на десятках фотографиях фотографов-профессионалов и любителей. Момент подъема с транспортного понтона и монтажа финишной «золотой» замковой панели руслового пролета 14 апреля 2012 года также вошел в историю. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока
11:29, 11 августа 2017 Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока

Более 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»
10:44, 11 августа 2017 Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»

Важнейшим итогом конкурса стал достигнутый высочайший уровень боевого содружества

Во Владивостоке ведётся работа по выявлению и сносу незаконно установленных объектов
10:33, 11 августа 2017 Во Владивостоке ведётся работа по выявлению и сносу незаконно установленных объектов

Гаражей, киоски и,торговые точки снесены

В Славянке пройдет антиугольный митинг
10:22, 11 августа 2017 В Славянке пройдет антиугольный митинг

Жители поселка выразят протест строительству угольного терминала

В Приморье отметят всемирный день фотографии
10:14, 11 августа 2017 В Приморье отметят всемирный день фотографии

В фестивале примут участие фотолюбили со всего края

Мемориал «Рыбацкая слава» обновился во Владивостоке
10:02, 11 августа 2017 Мемориал «Рыбацкая слава» обновился во Владивостоке

Работы ведутся поэтапно

Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом
09:51, 11 августа 2017 Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом

Толстолобиков разбросало по всему селу Кугуки