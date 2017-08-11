Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение

Школьники бегают по крыше заброшенной гостиницы

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Опасное развлечение нашли себе дети из Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Жительница города Фокино стала свидетелем ужасного зрелища - школьники бегали по крыше заброшенной гостиницы по адресу Карла Маркса, 19. Девушка попыталась позвонить с сообщением в полицию, но трубку сняли только с четвертого раза. Позже сотрудники правоохранительных органов все же приехали на вызов.

По их словам, ими же был составлен протокол.

"Документы будут переданы комиссии по делам несовершеннолетних, завтра же начнем проверку по семьям, которые стоят на учете", - сообщил один из сотрудников полиции.

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