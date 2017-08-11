Пьяный мужчина попался с гашишным маслом в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции на станции Уссурийск обратили внимание на гражданина, который находился на железнодорожном вокзале в состоянии опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на транспортную полицию. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе досмотра вещей гражданина, один из сотрудников транспортной полиции обнаружил в спортивной сумке зажигалку, в корпусе которой был спрятан полимерный сверток с гашишным маслом, весом более трех граммов

Установлено, что в настоящее время 30-летний житель Хабаровского края нигде не работает, ранее судим за совершение имущественного преступления. Наркотическое средство он изготовил из куста дикорастущей конопли, которую нашел в окрестностях одного из сел Приморского края.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.