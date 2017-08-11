Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока

Более 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 августа, на центральной площади Владивостока развернулась продовольственная ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Приморские фермеры и товаропроизводители предлагают горожанам приобрести свежие овощи нового урожая, мёд, творог, яйца и другие продовольственные товары.

Свою продукцию на ярмарку привезли порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Отовариться на ярмарке можно будет и завтра, 12 августа. Режим работы – с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.