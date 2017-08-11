Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу

На помощь медикам пришла прокуратура

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Прокуратура провела проверку в Находке по исполнению законодательства в сфере предупреждения распространения туберкулеза по обращению руководителя медицинской противотуберкулезной организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Так, больные заразными формами туберкулеза, умышленно уклоняющиеся от лечения, на основании решения суда будут госпитализированы в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязательного лечения.

Было установлено, что 7 местных жителей, страдающих заразными формами туберкулеза, уклоняются от прохождения лечения, представляя опасность для окружающих.

Известно, что ранее больным уже поступили административные иски, однако обращаться за медицинской помощью они не спешили.

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