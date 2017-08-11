Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке 11:53, 11 августа Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке (Эксклюзив)
Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения 11:53, 11 августа Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения (Фото)
Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение 11:40, 11 августа Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение (Видео)
Новостная лента
Август, 11 пятница
12:11
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
12:11
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
12:11
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
12:05
Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу
11:53
Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке Эксклюзив
11:53
Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения Фото
11:40
Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение Видео
11:29
Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока
11:11
Вице-мэр Владивостока: За что ругают дорожников?
11:06
Житель Владивостока распространял сухие пайки с наркотиками
10:55
Миклушевский уволил арестованного вице-губернатора Приморья
10:44
Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»
10:33
Во Владивостоке ведётся работа по выявлению и сносу незаконно установленных объектов
10:22
В Славянке пройдет антиугольный митинг
10:14
В Приморье отметят всемирный день фотографии Фото
10:10
Кому сейчас выгодно покупать доллары?
10:02
Мемориал «Рыбацкая слава» обновился во Владивостоке Фото
09:51
Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом Фото
09:40
​Пятилетие «Золотого моста» Фото
09:34
В Приморье восстанавливают временный проезд к селу Кроуновка Фото
09:23
Администрация Уссурийска: прорыва дамбы не было
09:11
Змея в центре Уссурийска напугала местных жителей Видео
08:59
Во владивостокском МФЦ «Мои документы» приняли миллионного заявителя
08:46
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
08:31
Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, один – задерживается
08:27
Игорь Пушкарев: Зачастую надзорные органы выносят решения, далекие от реального положения дел
08:23
Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 августа Адреса
08:15
В воскресенье на мосту на Русский остров будет ограничено движение автотранспорта
08:10
Во Владивостоке облачно, возможен слабый дождь
07:24
Гороскоп на 11 августа
06:40
Пьяный пенсионер стал виновником ДТП в Приморье
05:26
Лесные пожары на Дальнем Востоке 2017: за сутки сгорело свыше 200 тыс. га леса
04:16
Во Владивостоке отремонтировали первый двор по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Красота и Здоровье

Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу

На помощь медикам пришла прокуратура
Фото: likar.info Фото: likar.info
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Прокуратура провела проверку в Находке по исполнению законодательства в сфере предупреждения распространения туберкулеза по обращению руководителя медицинской противотуберкулезной организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Так, больные заразными формами туберкулеза, умышленно уклоняющиеся от лечения, на основании решения суда будут госпитализированы в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязательного лечения.

Было установлено, что 7 местных жителей, страдающих заразными формами туберкулеза, уклоняются от прохождения лечения, представляя опасность для окружающих.

Известно, что ранее больным уже поступили административные иски, однако обращаться за медицинской помощью они не спешили.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В России могут запретить кальяны и вейпы в ресторанах и барах
00:33, 11 августа 2017 В России могут запретить кальяны и вейпы в ресторанах и барах

С курильщиками начнут борьбу с февраля 2018 года

Когда лучше стричь волосы в августе
01:26, 10 августа 2017 Когда лучше стричь волосы в августе

Лунный календарь стрижек

Средиземноморская диета эффективна только для богатых, - ученые
16:47, 09 августа 2017 Средиземноморская диета эффективна только для богатых, - ученые

У людей с невысоким доходом риск болезней сердца и сосудов снижается плохо

Две девушки из Владивостока прошли в финал конкурса «Улыбка Вселенной – 2017»
12:33, 09 августа 2017 Две девушки из Владивостока прошли в финал конкурса «Улыбка Вселенной – 2017»

Девять участниц из разных стран борются за победу

Ученые назвали самую страшную опасность для человека
03:35, 09 августа 2017 Ученые назвали самую страшную опасность для человека

Специалисты провели исследование

​ДВФУ: Пить воду в Приморье опасно для здоровья
18:10, 08 августа 2017 ​ДВФУ: Пить воду в Приморье опасно для здоровья

Особенно сильно от ядов и токсинов в питье страдают дети

Нужно ли извиняться перед ребенком?
08:38, 08 августа 2017 Нужно ли извиняться перед ребенком?

Про гармоничные отношения в семье