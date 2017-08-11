Житель Владивостока распространял сухие пайки с наркотиками

Злоумышленник осужден на 6 лет

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Житель Владивостока осужден за сбыт особо крупной партии наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в 2016 году осужденный получил партию синтетических наркотиков с целью последующего ее сбыта. Около 500 граммов синтетического наркотика, спрятанного в коробки с сухими пайками, злоумышленник планировал распространять в Приморье, используя сеть Интернет и систему тайников.

Для конспирации своей преступной деятельности мужчина использовал один из современных мессенджеров, а также подставных лиц, не осведомленных о причастности к наркообороту.

Задержанный дал признательные показания, ему был назначен домашний арест, однако в ходе следствия он покинул место проживания и скрывался в одной из гостиниц. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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