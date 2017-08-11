Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке 11:53, 11 августа Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке (Эксклюзив)
Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения 11:53, 11 августа Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения (Фото)
Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение 11:40, 11 августа Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение (Видео)
Новостная лента
Август, 11 пятница
12:11
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
12:11
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
12:11
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
12:05
Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу
11:53
Грудного ребенка подкинули в подъезд дома во Владивостоке Эксклюзив
11:53
Жители Уссурийска продолжают плавать после наводнения Фото
11:40
Приморские дети вновь нашли себе опасное развлечение Видео
11:29
Приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока
11:11
Вице-мэр Владивостока: За что ругают дорожников?
11:06
Житель Владивостока распространял сухие пайки с наркотиками
10:55
Миклушевский уволил арестованного вице-губернатора Приморья
10:44
Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»
10:33
Во Владивостоке ведётся работа по выявлению и сносу незаконно установленных объектов
10:22
В Славянке пройдет антиугольный митинг
10:14
В Приморье отметят всемирный день фотографии Фото
10:10
Кому сейчас выгодно покупать доллары?
10:02
Мемориал «Рыбацкая слава» обновился во Владивостоке Фото
09:51
Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом Фото
09:40
​Пятилетие «Золотого моста» Фото
09:34
В Приморье восстанавливают временный проезд к селу Кроуновка Фото
09:23
Администрация Уссурийска: прорыва дамбы не было
09:11
Змея в центре Уссурийска напугала местных жителей Видео
08:59
Во владивостокском МФЦ «Мои документы» приняли миллионного заявителя
08:46
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
08:31
Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, один – задерживается
08:27
Игорь Пушкарев: Зачастую надзорные органы выносят решения, далекие от реального положения дел
08:23
Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 августа Адреса
08:15
В воскресенье на мосту на Русский остров будет ограничено движение автотранспорта
08:10
Во Владивостоке облачно, возможен слабый дождь
07:24
Гороскоп на 11 августа
06:40
Пьяный пенсионер стал виновником ДТП в Приморье
05:26
Лесные пожары на Дальнем Востоке 2017: за сутки сгорело свыше 200 тыс. га леса
04:16
Во Владивостоке отремонтировали первый двор по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Житель Владивостока распространял сухие пайки с наркотиками

Злоумышленник осужден на 6 лет
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Житель Владивостока осужден за сбыт особо крупной партии наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в 2016 году осужденный получил партию синтетических наркотиков с целью последующего ее сбыта. Около 500 граммов синтетического наркотика, спрятанного в коробки с сухими пайками, злоумышленник планировал распространять в Приморье, используя сеть Интернет и систему тайников.

Для конспирации своей преступной деятельности мужчина использовал один из современных мессенджеров, а также подставных лиц, не осведомленных о причастности к наркообороту.

Задержанный дал признательные показания, ему был назначен домашний арест, однако в ходе следствия он покинул место проживания и скрывался в одной из гостиниц. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пьяный пенсионер стал виновником ДТП в Приморье
06:40, 11 августа 2017 Пьяный пенсионер стал виновником ДТП в Приморье

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Лесные пожары на Дальнем Востоке 2017: за сутки сгорело свыше 200 тыс. га леса
05:26, 11 августа 2017 Лесные пожары на Дальнем Востоке 2017: за сутки сгорело свыше 200 тыс. га леса

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации

За сутки на дорогах Приморья произошло 77 аварий
17:49, 10 августа 2017 За сутки на дорогах Приморья произошло 77 аварий

Есть пострадавшие

Чтобы продать дом приморцу пришлось заплатить алименты
17:38, 10 августа 2017 Чтобы продать дом приморцу пришлось заплатить алименты

Судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости

Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки
15:43, 10 августа 2017 Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки

Приморцы переживают за своих детей

Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть
15:20, 10 августа 2017 Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть

Вынесено административное наказание в виде предупреждения.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека
15:08, 10 августа 2017 Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека

Автоавария произошла в Находке