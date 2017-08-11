Кому сейчас выгодно покупать доллары?

Курс валют на 11 августа

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.92 рубля, а евро - 70.26 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко считает, что американскую валюту выгодно покупать тем, у кого в запасе хранятся свободное денежные средства в крупном размере. Если накопления незначительны, лучше избегать попыток краткосрочных спекуляций покупкой и продажей валюты. На сегодняшний день, доллар и евро незначительно потеряли в стоимости. Ситуацию следующей недели аналитики пока не комментируют.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Азиатско-Тихоокеанском банке за 60.20 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 59.80 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 70.90 рубля, а продать валюту выгодно в Азиатско-Тихоокеанском банке за 70.10 рубля за один евро.