Команда морских пехотинцев России заняла первое место в конкурсе «Морской десант-2017»

Важнейшим итогом конкурса стал достигнутый высочайший уровень боевого содружества

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Судейская комиссия конкурса «Морской десант - 2017» определила результаты международного конкурса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России, заняв первое место, на втором месте команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, третье место поделили между собой команды морских пехотинцев Боливарианской Республики Венесуэла и Исламской Республики Иран, набрав равное количество баллов.

Важнейшим итогом конкурса стал достигнутый высочайший уровень боевого содружества и товарищеских взаимоотношений между командами морских пехотинцев стран-участниц.

Международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2017" проходил с 1 по 11 августа в рамках "Армейских международных игр - 2017" на полигонах Тихоокеанского флота «Горностай» и «Клерк». В нём приняли участие команды морских пехотинцев из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла, общим количеством более 200 военнослужащих.