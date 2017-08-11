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В Приморье отметят всемирный день фотографии

В фестивале примут участие фотолюбили со всего края
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

19 и 20 августа 2017 года во Владивостоке впервые пройдет фестиваль фотоискусства «Глубина резкости», сообщает корреспондент VladNews.

Фестиваль приурочен к празднованию всемирного дня фотографии. В рамках фестиваля пройдут показы документальных и художественных фильмов о фотографии, мастер-классы и лекции для фотографов и фотолюбителей, фотосушка и фотоквест. А завершится он открытием выставки лучших работ участников фотоконкурса «Я так вижу» и торжественным награждением победителей.

Напомним, что сбор работ на фотоконкурс «Я так вижу» проходил в июле и оценивался компетентным жюри, в состав которого вошли приморские фотографы Михаил Павин, Елена Мельникова и Александр Хитров, а также специально приглашенные эксперты Олег Виденин (фотограф, г.Брянск) и Надежда Шереметова (фотокритик, г.Санкт-Петербург). Председателем комиссии стал культовый российский фотограф Игорь Мухин.

Торжественное награждение победителей конкурса и открытие фотовыставки состоится 20 августа в 13.00 в здании Приморского краевого центра народной культуры (ул.Пушкинская, 25).

А днем ранее, 19 августа, в историческом здании по адресу ул.Фокина,4а с 10.00 до 21.30 пройдет образовательная программа фотофестиваля «Глубина резкости». Семь спикеров прочитают лекции на темы «Грамотная эксплуатация фототехники», «Презентация некоммерческой фотошколы», «Мобильная фотография», «Юридические аспекты деятельности фотографов», «Street-фотография», «Концертная фотография» и «Как организовать персональную фотовыставку». Кроме того, участники фестиваля смогут посмотреть документальные и художественные фильмы о фотографии и принять участие в фотосушке, которая также будет организована на Арбате. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

«Когда мы задумывали провести этот фестиваль, мы и не предполагали, какой отклик у фотографов он получит, - рассказал куратор проекта Денис Карепанов. – В фотоконкурсе приняли участие 159 фотографов из 29 населенных пунктов Приморского края, на образовательную программу за первые две недели зарегистрировалось больше ста человек, а на участие в фотоквесте подали заявки почти 60 фотографов и команд. Особенно радует, что к мероприятию активно подключаются не только фотографы из Владивостока, но и со всего края. Уровень их профессионализма, как показывает фотоконкурс, тоже очень высок, несмотря на отсутствие местных фотошкол или фотоклубов».

К участию в фестивале «Глубина резкости» приглашаются участники фотоклубов и фотостудий Приморского края, преподаватели и учащиеся фотошкол, профессиональные фотографы, фотолюбители, а также все, кому интересна современная фотография. Возрастных ограничений нет.

С подробной программой фотофестиваля можно ознакомиться на сайте: http://pkcnk.ru/novosti/626-plan-fotofestivalya-glubina-rezkosti.html

Справки по телефону (423) 226-56-46 или по электронной почте pkcnk@mail.ru

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