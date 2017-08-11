В Славянке пройдет антиугольный митинг 10:22, 11 августа В Славянке пройдет антиугольный митинг
Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом 09:51, 11 августа Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом (Фото)
​Пятилетие «Золотого моста» 09:40, 11 августа ​Пятилетие «Золотого моста» (Фото)
Новостная лента
Август, 11 пятница
10:40
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
10:40
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
10:40
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
10:33
Во Владивостоке ведётся работа по выявлению и сносу незаконно установленных объектов
10:22
В Славянке пройдет антиугольный митинг
10:14
В Приморье отметят всемирный день фотографии Фото
10:10
Кому сейчас выгодно покупать доллары?
10:02
Мемориал «Рыбацкая слава» обновился во Владивостоке Фото
09:51
Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом Фото
09:40
​Пятилетие «Золотого моста» Фото
09:34
В Приморье восстанавливают временный проезд к селу Кроуновка Фото
09:23
Администрация Уссурийска: прорыва дамбы не было
09:11
Змея в центре Уссурийска напугала местных жителей Видео
08:59
Во владивостокском МФЦ «Мои документы» приняли миллионного заявителя
08:46
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
08:31
Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, один – задерживается
08:27
Игорь Пушкарев: Зачастую надзорные органы выносят решения, далекие от реального положения дел
08:23
Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 августа Адреса
08:15
В воскресенье на мосту на Русский остров будет ограничено движение автотранспорта
08:10
Во Владивостоке облачно, возможен слабый дождь
07:24
Гороскоп на 11 августа
06:40
Пьяный пенсионер стал виновником ДТП в Приморье
05:26
Лесные пожары на Дальнем Востоке 2017: за сутки сгорело свыше 200 тыс. га леса
04:16
Во Владивостоке отремонтировали первый двор по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»
03:20
Гуманитарную помощь отправили пострадавшим от ЧС жителям Хасанского района Приморья
02:06
Коммунальные службы продолжают подготовку Владивостока к отопительному сезону
01:22
Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням
00:33
В России могут запретить кальяны и вейпы в ресторанах и барах
Август, 10 четверг
23:41
В деятельности "ГЛОНАСС" выявлены антимонопольные нарушения
22:28
Телефонная связь восстановлена во всех районах Приморья
21:35
Фестиваль «Владивостокская крепость» вновь объединит поклонников Средневековья
20:27
Ситуация на реках Приморья постепенно нормализуется
19:20
В Хасанском районе восстановлено электроснабжение
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Во Владивостоке ведётся работа по выявлению и сносу незаконно установленных объектов

Гаражей, киоски и,торговые точки снесены
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается работа по демонтажу незаконно установленных объектов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Так, на минувшей неделе в Ленинском районе города демонтировали три киоска по следующим адресам: овощная палатка на Пушкинской, 23, а также киоски с фаст-фудом на Шилкинской, 21 и Суханова, 3. Ещё две торговые точки были демонтированы во Фрунзенском районе: на Хабаровской, 9 и Океанском пр-те, 75.

Помимо этого в Советском районе демонтировали незаконно установленные гаражи в посёлке Трудовое на Лермонтова, 60.

Также административно-территориальными управлениями Владивостока в постоянном режиме ведётся работа по выявлению незаконно установленных объектов в рамках муниципального земельного контроля. Так, в Первореченском районе определено сразу 12 объектов, установленных без разрешительных документов, по следующим адресам: Снеговая, 74, Карьерная, 22 и Днепровская, 8. Это киоски, торговые точки, а также железные гаражи.

В Ленинском районе выявлены две незаконно установленных торговых точки: на Шилкинской, 21 и Нейбута, 85. По адресу Борисенко, 17 выявлено два незаконно установленных объекта – это киоски печати и фастфуда. Помимо этого в Первомайском районе обнаружено ещё три незаконных торговых объекта: на Интернациональной, 51, Борисенко 100е, а также по адресу Басаргина, 4 (пляжная зона бухты Патрокл).

Во Фрунзенском районе выявлены незаконно установленные объекты на Алеутской, 2а, улице Академика Касьянова, в районе береговой линии бухты Аякс на о. Русский, а также в районе мыса Ахлёстышева. В Советском районе также выявлены две незаконно установленные торговые точки на Русской, 2а.

Информация обо всех выявленных незаконно установленных объектах передаётся в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов, где принимается решение об их демонтаже.

Отметим, в административно-территориальных управлениях Владивостока в ежедневном порядке ведётся работа по контролю за порядком на городских территориях.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Славянке пройдет антиугольный митинг
10:22, 11 августа 2017 В Славянке пройдет антиугольный митинг

Жители поселка выразят протест строительству угольного терминала

В Приморье отметят всемирный день фотографии
10:14, 11 августа 2017 В Приморье отметят всемирный день фотографии

В фестивале примут участие фотолюбили со всего края

Мемориал «Рыбацкая слава» обновился во Владивостоке
10:02, 11 августа 2017 Мемориал «Рыбацкая слава» обновился во Владивостоке

Работы ведутся поэтапно

Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом
09:51, 11 августа 2017 Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом

Толстолобиков разбросало по всему селу Кугуки

​Пятилетие «Золотого моста»
09:40, 11 августа 2017 ​Пятилетие «Золотого моста»

Ровно пять лет назад мост через бухту «Золотой Рог» открылся во Владивостоке

В Приморье восстанавливают временный проезд к селу Кроуновка
09:34, 11 августа 2017 В Приморье восстанавливают временный проезд к селу Кроуновка

Сейчас на реке оборудована лодочная переправа

Администрация Уссурийска: прорыва дамбы не было
09:23, 11 августа 2017 Администрация Уссурийска: прорыва дамбы не было

Для сброса воды были открыты задвижки донного водоспуска