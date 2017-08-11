​Пятилетие «Золотого моста»

Ровно пять лет назад мост через бухту «Золотой Рог» открылся во Владивостоке

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Ровно пять лет назад, 11 августа 2012 года во Владивостоке открыли мост через бухту «Золотой рог», соединивший центр города с мысом Чуркин. Торжественную ленточку перерезали: глава администрации Владивостока Игорь Пушкарёв, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, председатель законодательного собрания Приморья Виктор Горчаков, генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор Гребнев, председатель общества ветеранов Владивостока Яков Кан и почетный гражданин Владивостока Светлана Морозова, сообщает РИА VladNews.

Открытие моста стало настоящим праздником с учётом того, что жителям города на протяжении двух дней разрешили прогулки по мосту. Акция «Пешком по мосту» была предложена главой Владивостока Игорем Пушкарёвым, которую он неоднократно обсуждал с жителями краевой столицы.

«Добавьте в свои планы на эти субботу и воскресенье прогулку пешком по мосту через бухту Золотой Рог. Мы добились того, чтобы акция «Пешком по мосту», которую ждете все вы, весь город, состоялась. Торжественно мост для пешеходов откроем в эту субботу, 11 августа, в 11 часов. Гулять в этот день, фотографироваться, можно будет до 21.00. В воскресенье мост для прогулок будет также открыт с 11.00 до 21.00. А в понедельник в 6 утра уже пустим на мост автомобили», - писал Игорь Пушкарёв в своём «Живом журнале».

Напомним, идея строительства моста во Владивостоке обсуждалась с конца 19 века, однако её реализации мешали различные внутренние и внешние события.

К теме вернулись в 2005 году, когда Россия начала подготовку заявки о проведении форума АТЭС во Владивостоке в 2012 году. 30 декабря 2005 года губернатор Сергей Дарькин подписал постановление «О строительстве моста через бухту Золотой Рог». Генеральным проектировщиком стала компания ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», а в 2008 году генеральным подрядчиком стала Тихоокеанская мостостроительная компания. Своё официальное название мост получил только 3 сентября 2012 года, после проведения опросов жителей города и края.

Вместе с тем, история с пешеходными прогулками жителей города по «Золотому мосту» была закрыта в 2015 году, когда прокуратура Приморского края обратилась с ходатайством в Приморский краевой суд о запрете пешеходного движения по мосту. Основанием стало отсутствие мер безопасности при движении, а также участившиеся случае суицида. Несмотря на общественный резонанс, все судебные инстанции, в том числе Верховный суд, поддержали позицию прокуратуры, после чего пешеходное движение было закрыто.