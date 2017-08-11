Жители одного из подтопленных районов остались с богатым уловом

Толстолобиков разбросало по всему селу Кугуки

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Стихия, накрывшая Приморье в начале недели, подарила жителям села Кугуки богатый улов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.

В результате сильный дождей уровень воды в Кугуковском водохранилище поднялся и начал наблюдать перелив воды, вместе с которым начала уходить и рыба – толстолобики.

Местные жители не растерялись и, вооружившись палками, пошли на «рыбалку». Как видно на видеозаписи, десятки мужчин в скважине практически голыми руками вылавливают огромных особей рыб.

- Мы сегодня вернулись с Кугуковского водохранилища, дамбу промыло, рыба, которую растили 8 лет и завозили туда мальками, ушла с большим потоком воды, видела сама своими глазами, как маленький мальчик с отцом ловили толстолобика в канаве, которая была мальчишке по грудь, рыба бы просто погибла, так как вода сошла очень быстро. Я тоже задала мужу такой вопрос, зачем им столько? Скорее всего, продадут или по родным раздадут, это уже неважно. Важно, что мы в сравнении со стихийным бедствием - ничто! Первый раз видела такой потоп своими глазами: как рухнул мост, прорвало дамбу и все это произошло за считанные часы, - написала одна из местных жительниц.

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