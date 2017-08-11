Мемориал «Рыбацкая слава» обновился во Владивостоке

Работы ведутся поэтапно

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Периодические реставрационные производственные работы по сохранению памятников продолжаются во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Специалисты обновили мемориал «Рыбацкая слава» с малым рыбацким сейнером «МРС-80» – объект культурного наследия очистили и помыли.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, работы ведутся поэтапно, специалисты используют химический и механический методы. Сначала при помощи специального водного моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем производится помывка всего монумента – грязь удаляется струей воды с помощью специального оборудования.

Напомним, капитальные реставрационно-ремонтные работы мемориала «Рыбацкая слава» с малым рыбацким сейнером «МРС-80» были произведены в 2013 году. До этого мемориал не реставрировался несколько десятилетий, из-за воздействия времени и природных явлений сейнер подвергся коррозийному износу, металл попросту изгнил – при простукивании происходило осыпание ржавчины, образование дыр. Специалисты очистили судно, сняли рубку и отвезли в один из цехов судоремонтного завода, где и была сделана реставрация. Палуба и корпус судна также были отреставрированы.