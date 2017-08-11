Администрация Уссурийска: прорыва дамбы не было

Для сброса воды были открыты задвижки донного водоспуска

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Неофициальные источники сообщили о прорыве дамбы на Кугуковском водохранилище, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО.

«У нас шквал звонков, была паника у населения и все связано выдуманными и непроверенными новостями в соцсетях,- рассказал директор базы отдыха «Артол» Артур Мигашко, - в первые часы паводка был перелив через дамбу из-за обильных осадков, но дамба выстояла. При сходе воды пострадал лишь мостик, расположенный на сооружении. Он разрушен. Также повалены опоры линий электропередач, вымыт грунт и дорога».

Он подчеркнул, что максимальный объем наполняемости водохранилища - шесть миллионов кубометров воды, но недавние проливные дожди были такой силы, что даже заранее открытые шлюзы не спасли от перелива.

«Дамба сдержала объемы воды», - отметил он.

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Сергей Ефремов сообщил, что в случае прорыва дамбы, жители бы не пострадали, так как водохранилище имеет сельскохозяйственное назначение.

Объект обследовала выездная комиссия во главе с директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко. Обследование проводилось представителями Дальневосточного управления Ростехнадзора, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, администрации Уссурийского городского округа, эксплуатирующей организации, организации-проектировщика данного гидротехнического сооружения и прокуратуры Уссурийского городского округа.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, на момент обследования ситуация стабилизировалась, уровень воды в водохранилище ниже подпорного уровня. Очагов фильтрации не обнаружено, плотина в целостном состоянии, разрушений нет. Имеются промоины больших размеров на нижнем откосе плотины, разрушен паводковый ж/б водосброс. Нарушений жизнеобеспечения для населения нет.

Отметим, мониторинг уровня воды на дамбах и контроль состояния гидротехнических сооружений организован в Уссурийском городском округе ежедневно.

Состояние данного гидротехнического сооружения до прихода паводка было признано удовлетворительным. Для сброса воды были открыты задвижки донного водоспуска. В 2016 году отремонтирован водосброс, установлена запорная арматура.

Напомним, в Приморском крае 7 августа с 09.00 введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Уссурийский городской округ – один из четырех муниципалитетов края, который наиболее сильно пострадал от паводка, вызванного ливневыми дождями.