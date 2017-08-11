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Общество

Во владивостокском МФЦ «Мои документы» приняли миллионного заявителя

В настоящее время в приморской столице работают пять отделений
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Миллион заявителей обратились в многофункциональный центр «Мои документы» во Владивостоке с начала его работы – ноября 2014 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юбилейным заявителем стала жительница приморской столицы Елена Пархоменко. Ее поздравил директор МКУ «МФЦ ВГО» Игорь Школьный, вручив девушке подарочную книгу о Владивостоке и свидетельство миллионного заявителя.

«Я обращаюсь в МФЦ не первый раз. Заметила, в отделениях центра есть уголки для детей, это очень удобно для нашей семьи. Специалисты работают ответственно и оперативно, спасибо им за терпение и труд, – рассказала Елена Пархоменко. – Рада такому неожиданному и приятному сюрпризу! Желаю МФЦ Владивостока развития и доброжелательных посетителей».

«Безусловно, многофункциональные центры востребованы жителями нашего города, – отметил Игорь Школьный. – Для нас главное – качественно организовать предоставление услуг. Горожане должны знать, насколько стало удобно получить практически любой документ».

Многофункциональный центр «Мои документы» во Владивостоке начал свою работу в ноябре 2014 года. Сейчас в городе работают пять отделений МФЦ. И если в начале своей работы центр оказывал 62 услуги, на сегодня количество оказываемых услуг составляет 179.

В настоящее время в приморской столице работают пять отделений (по одному в каждом районе), а также два территориально обособленных подразделения МФЦ – в поселке Трудовом и на Русском острове. С графиком работы и новостями центра можно ознакомиться на тематической странице сайта администрации Владивостока.

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