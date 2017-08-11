Игорь Пушкарев: Зачастую надзорные органы выносят решения, далекие от реального положения дел

Временно отстраненный от должности глава Владивостока прокомментировал ситуацию с муниципальным транспортом

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев в своих социальных сетях прокомментировал ситуацию по расследованию дела связанного с муниципальным транспортом в городе, сообщает РИА VladNews.

- Арбитражный суд Приморского края вынес решение в пользу Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю в деле по расследованию об ограничении конкуренции на рынке пассажирских перевозок во Владивостоке. Не хочется верить в то, что причиной подобного решения стало обновление судейского состава, хочу лишь сказать, что это расследование ещё с момента моего ареста было политизировано. Возрождение муниципального транспорта позволило разрешить в городе несколько проблем сразу. Во-первых, это сдержало повышение цен на проезд и сдерживает до сих пор, во-вторых, муниципальный транспорт закрывает экономически не выгодные, но социально значимые маршруты, в-третьих, обновился парк автобусов, и ездить в общественном транспорте стало комфортнее и безопаснее. Но это расценено как нарушение конкуренции. К сожалению, зачастую надзорные органы выносят решения, далекие от реального положения дел, - написал Игорь Пушкарев.

Как ранее сообщало агентство, защита Игоря Пушкарева подала кассационную жалобу в Президиум Московского городского суда.

"По мнению защиты, решения судов первой и апелляционной инстанций вынесены с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Игорь Пушкарев, в нарушение требований ч.4 ст.109 УПК РФ, в настоящее время содержится под стражей незаконно и подлежит немедленному освобождению", - говорится в жалобе.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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