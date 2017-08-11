Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, один – задерживается

Сегодня, 11 августа, два авиарейса прибывают в Приморье раньше расчетного время, один – прибывает с опозданием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт Владивостока.
Рейс HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.00.
Рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.00.
Рейс U6-315 авиакомпании Уральские авиалинии из Екатеринбурга задерживается на 35 минут и прибывает в приморскую столицу в 11.15.
Все остальные авиарейсы выполняются по расписанию.