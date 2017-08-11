Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 августа

Сегодня, 11 августа, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
Адреса:
50 лет ВЛКСМ, 27
Академия Курчакова, 21, 49
Баляева, 36
Батумская, 10
Бородинская, 16, 18, 18а
Горийская, 1
Калиновая, 24 /325 м на запад/
Можайская, 1, 10, 3, 5, 5/кв.1, 7, 8а
Народная пр-т, 43/53, 51, 53, 55
Находкинская, 13
Невельского, 4
Некрасовская, 100, 96, 98
Новожилова, 19, 21
Полярная, 1, 3, 5
Сахарный ключ, 39В
Спортивная, 4В
Тихая, 1
Фадеева, 1А
Чичерина, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15п. Трудовое, 16 17, 18А, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 7, 9
Шепеткова, 8, 8А
Шилкинская, 11, 13, 15, 9
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.