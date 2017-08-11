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Общество

Во Владивостоке облачно, возможен слабый дождь

Температура воздуха +18...+30 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 августа, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха +18...+30 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке облачно, возможен слабый дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.

В Находке облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха +23...+25°C.

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