Лесные пожары на Дальнем Востоке 2017: за сутки сгорело свыше 200 тыс. га леса

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

По данным пресс-службы департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, в регионе за сутки появились более 40 новых лесных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По состоянию на 9 августа действует 102 очага: 97 пожаров произошли в Якутии, еще два — в Чукотском округе и три — в Хабаровском крае.



За 24 часа огонь распространился на территории площадью в 207,5 тысяч гектаров, из которых 206, 3 гектара — площадь пожаров в Якутии. Кстати, именно там сложилась непростая ситуация. Пожары в Якутии признали самыми масштабными в России.



Как известно в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. На борьбу с огнем брошены все силы. На помощь пожарным и спасателям пришли десантники авиалесоохраны из соседних областей.



Всего в ликвидации пожаров задействовано более тысячи человек, 193 единицы наземной техники и три воздушных судна. По мнению экспертов, этих сил недостаточно. Отмечается, сейчас на Дальнем Востоке стоит тридцатиградусная жара и дождей в ближайшее время не предвидится.