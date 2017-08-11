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Происшествия

Пьяный пенсионер стал виновником ДТП в Приморье

В настоящее время по данному факту проводится проверка
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступили сообщение о ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС.

Установлено, что 60- летний водитель автомашины Тойота Спринтер, двигаясь со стороны села Краснореченский в направлении Дальнегорска, не справился с управлением и, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Тойота Калдина.

В результате автоаварии травмы получили оба водителя.

Водитель автомашины Тойота Спринтер имел признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлен административный материал.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель Тойоты Калдины трезв.

По факту происшествия проводится проверка.

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