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Общество

Гуманитарную помощь отправили пострадавшим от ЧС жителям Хасанского района Приморья

В Приморье из-за стихии пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Более тысячи литров питьевой воды, продукты и средства первой необходимости направили в четверг, 10 августа жителям Хасанского района, пострадавшим от ливневых дождей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморья, накануне во Владивостоке возле одного из крупных супермаркетов города весь день работал социальный автобус. Люди приносили продукты питания, средства первой необходимости, постельные принадлежности. Вся собранная гуманитарная помощь направлена в пострадавшие от стихии села Занадворова, Филипповка и Барабаш Хасанского района.

«Сегодня мы отправляем в Хасанский район 1,2 тысячи литров питьевой воды от благотворительного фонда “Красный крест”. Средства первой необходимости, продукты питания, постельные принадлежности от неравнодушных жителей края. Транспорт и грузчиков оперативно предоставил Владивостокский морской торговый порт», – рассказала специалист Приморского центра социального обслуживания населения Мария Кузьмина.

Также она добавила, что сегодня мобильная бригада с гуманитарной помощью выехала в села Раковка и Глуховка Уссурийского городского округа.

Отметим, в среду, 9 августа, для оказания помощи пострадавшим от наводнения приморцам Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) направил в Хасанский район 10 тонн бутилированной воды. Владивостокский морской рыбный порт – 1200 банок рыбных консервов.

Напомним, в Приморье из-за стихии пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.

Для оказания гражданам единовременной материальной помощи в связи с частичной и полной утратой имущества в муниципалитетах работают комиссии по оценке ущерба.

Всего для ликвидации ЧС в Приморье задействовано 2 342 человека, 415 единиц техники.

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