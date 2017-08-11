В воскресенье на мосту на Русский остров будет ограничено движение автотранспорта

Неудобства займут полтора часа

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В воскресенье, 12 августа, с 14.30 до 16.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничного мероприятия, посвященного пятилетнему юбилею со дня открытия мостового перехода на остров Русский, будет ограничено движение автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ограничения пройдут:

- по улице Бархатная: от дома № 3 до дома № 16а;

- по направлению к мосту на остров Русский со стороны улиц Катерная и Басаргина.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательными в зоне действия пешеходных переходов.