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Общество

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

Необходимо отказаться от мясных и молочных продуктов и яиц
Фото: pravmir.ru Фото: pravmir.ru
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Православный Успенский пост в 2017 году начинается 14 августа и продлится до 27 августа. Надо сказать, что это один из 4-х многодневных православных постов, который по своей строгости приравнивается к Великому посту, но длится всего две недели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что Успенский православный пост получил свое название из-за великого церковного праздника – Успения (Упоения) Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Во время предстоящего православного поста необходимо отказаться от мясных и молочных продуктов и яиц. Послабление допускается только для детей, беременных и больных людей.

Календарь питания в Успенский пост 2017 по дням недели выглядит следующим образом:

• В понедельник, среду и пятницу – сыроядение. В эти дни пища готовится без масла. Также разрешается есть сырые овощи и фрукты, сухой хлеб, орехи, сухофрукты, мед. Пить можно только воду.
• Во вторник и четверг допускается горячая пища без добавления масла. В эти дни можно готовить вегетарианские супы из овощей, щавеля, крапивы и грибов. Из напитков разрешены чаи, компоты, кофе и отвары.
• По субботам и воскресеньям разрешается употреблять в пищу горячие блюда с растительным маслом. Пить можно все вышеперечисленные напитки, а также вино.
• Непосредственно в праздник Господня Преображения (19 августа 2017 года) разрешено кушать рыбу.

Важно! Во время Успенского поста 2017 года, свадьба – не приветствуется церковью, так как в этот период любой православный человек обязан забыть о веселье и чаще молиться, так как молитва дает умиротворение плотским утехам и смирению страстей.

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