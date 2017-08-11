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Красота и Здоровье

В России могут запретить кальяны и вейпы в ресторанах и барах

С курильщиками начнут борьбу с февраля 2018 года
Фото: numen.com.ua Фото: numen.com.ua
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Согласно проекту «Формирование у россиян здорового образа жизни», к следующему году в российских ресторанах и кафе запретят кальяны и вейпы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что к февралю 2018 года в России разработают нормативные правовые акты, направленные на борьбу с потреблением электронных сигарет и кальянов.

Напомним, что в июле Роспотребнадзор поддержал законопроект, приравнивающий электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям. Также предполагается, продажа кальянов и вейпов лицам младше 18 лет будет запрещена.

Отметим, что проект «Формирование у россиян здорового образа жизни» является приоритетным. Его ключевая цель — «увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни до 50% к 2020 году и до 60% к 2025 году».

Как отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов, запрет кальянов приведет к закрытию многих заведений - баров, ресторанов и кафе.

Кроме снижения распространенности курения табака, в проекте сказано об обороте алкоголя и спиртсодержащих жидкостей. Кроме того, в документе говорится о необходимости снижение числа абортов в России за восемь лет на 30% — с 20,5 случая на 1 тыс. женщин фертильного возраста в 2017 году до 16 в 2025 году.

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