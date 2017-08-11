Дневник девушки: О старости

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока рассказывает о своих родителях

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о старости.

"Дорогие девушки, чтобы старость не была в тягость, беречь здоровье нужно смолоду. Поэтому уже сейчас задумывайтесь о том, как бы вы хотели чувствовать себя в зрелом и старшем возрасте. У нас люди преклонного возраста, как правило, болеют и живут, как говорится, тратя деньги только на таблетки. Но все в ваших руках, ведя здоровый образ жизни сейчас, в будущем вы будете чувствовать себя хорошо, ведь качество и продолжительность жизни будут на должном уровне.

Что же такое счастливая «осень жизни»? Прежде всего, это продолжение физической и социальной активности и умение адаптироваться к переменам. К сожалению, для многих мысли о старости приносят тревогу и страх. Всем известные меры, такие как: правильное питание, физические упражнения, активный образ жизни и управление стрессом, помогут снизить риск развития хронических заболеваний и связанное с этим ухудшение уровня дальнейшей жизни.

Сейчас мои родители вошли в тот самый возраст и я стараюсь им помочь в этом. Преодолеть все страхи и неуверенность, ведь жизнь прекрасна в любую пору. Я поняла, что они стараются уединиться, иногда сами придумывают себе болезни, но все это от психологического настроя. Но стоит их растормошить, вытянуть из дома, провести вместе свободное время, они словно молодеют. Они снова смеются и счастливы, даже садятся на велосипед или весело вместе с детьми занимаются на уличных тренажерах. Спорт и здоровый образ жизни помогают справиться с возрастными проблемами. Поэтому дорогие девушки "бархатного возраста", ведите здоровый и активный образ жизни, и старость отойдёт на второй план".

На фото родители Жанны: мама Ладных Людмила и папа Ладных Юрий.

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Участница проекта ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.