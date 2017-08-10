Владивостокский силач поставил новый рекорд

Свой рекорд он посвятил жителям затопленных районов Приморья

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 августа, в Большом Камне приморский силач Иван Савкин провел показательную тренировку, в результате которой сдвинул с места и отбуксировал на 15 метров карьерный самосвал с грузом, сообщает РИА VladNews. Масса буксируемого объекта составила 50 тонн.

Стоит отметить, что силач использовал лишь буксировочный трос и свою силу. Специальная лестница и канат не использовались.

Так же было произведено 4 попытки сдвинуть с места 2 самосвала в сцепке, но, к сожалению, данный вес не покорился силачу.

Свое достижение Иван провел в поддержку жителей затопленных районов Приморского края.