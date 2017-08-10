Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
501 Владивосток - Уссурийск 17:35
501 Владивосток - Уссурийск 19:10
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
501 Владивосток - Уссурийск 17:35
501 Владивосток - Уссурийск 19:10
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