Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки 15:43, 10 августа Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки (Эксклюзив)
Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть 15:20, 10 августа Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека 15:08, 10 августа Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека (Фото)
Новостная лента
Август, 10 четверг
16:28
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
16:28
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
16:28
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
16:18
Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления
16:16
Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке
16:06
Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов
15:55
Театр им. М. Горького приготовил сюрприз для юных владивостокцев
15:43
Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки Эксклюзив
15:32
Приморье — в воде: История одной деревни Видео
15:20
Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть
15:08
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека Фото
14:57
Во Владивостоке работают эвакуаторы
14:46
Сводка МЧС: последствия тайфуна в Приморье
14:34
В Приморье за сутки потушили восемь пожаров
14:23
Нерадивая мать из Владивостока допилась до потери сознания, оставив маленьких детей одних дома
14:10
ФК «Луч-Энергия» покинул «зону вылета»
14:00
За прошедшие сутки во Владивостоке произошло 80 ДТП
13:47
Владивосток — Харбин: города-побратимы сошлись в баскетбольном матче Видео
13:33
Строитель Золотого моста признан банкротом
13:20
В Приморье пропала девушка Фото
13:09
В селе Береговое восстановлено электроснабжение
12:58
В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту
12:44
На острове Русский обнаружен утопленник Эксклюзив
12:41
Лобовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
12:32
Во Владивостоке угнали дорогой автомобиль
12:19
Фура сошла с трассы в Приморье Фото
12:07
У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы Фото
11:56
Дорогой внедорожник стал участником аварии во Владивостоке Фото
11:45
Август в Ботаническом саду Владивостока Фото
11:34
Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры Фото
11:23
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек Видео
11:11
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной Фото
11:00
Неизвестный похитил у пенсионера 700 тысяч рублей в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4179 (118) от 10 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Темпы не снижать, качество соблюдать
Стихия в Приморье собирает жертвы
Стражи порядка зовут на зарядку
Понаехавших стало меньше
Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления

Сумма похищенных гаджетов составила около 1 миллиона рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В 2 часа ночи сотрудники Росгвардии, двигаясь на патрульном автомобиле по одной из улиц Владивостока, получили информацию от дежурного о совершении преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Росгвардию.

В полицию позвонил сторож аптеки, расположенной на проспекте Красного Знамени, и рассказал, что видит, как неизвестный разбивает витрину в находящемся по соседству магазине.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны увидели разбитые стекла в салоне сотовой связи и убегающего с места преступления мужчину. В ходе преследования один из сотрудников для подачи сигнала тревоги произвел выстрелы вверх из табельного пистолета. Злоумышленник, услышав выстрелы, бросил на землю объемную сумку и попытался скрыться, однако, после непродолжительной погони был задержан.

Недалеко от места задержания сотрудники вневедомственной охраны обнаружили сумку с похищенными телефонами и монтировкой, ставшей «орудием преступления». В дальнейшем было установлено, что сумма похищенных гаджетов составила около 1 миллиона рублей.

Задержанный 42-летний житель Владивостока доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке
16:16, 10 августа 2017 Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке

Местный житель организовал торговый прилавок в своем автомобиле

Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов
16:06, 10 августа 2017 Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов

Следующее заседание комиссии 22 августа

Во Владивостоке работают эвакуаторы
14:57, 10 августа 2017 Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД

В селе Береговое восстановлено электроснабжение
13:09, 10 августа 2017 В селе Береговое восстановлено электроснабжение

Продолжаются активные работы по ремонту подъездной дороги

В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту
12:58, 10 августа 2017 В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту

Восстановительные работы продолжаются

У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы
12:07, 10 августа 2017 У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы

В Приморье разыскивают пропавшую женщину

Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек
11:23, 10 августа 2017 Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек

Пресмыкающееся пыталось скрыться от толпы людей