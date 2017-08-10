Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления

Сумма похищенных гаджетов составила около 1 миллиона рублей

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В 2 часа ночи сотрудники Росгвардии, двигаясь на патрульном автомобиле по одной из улиц Владивостока, получили информацию от дежурного о совершении преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Росгвардию.

В полицию позвонил сторож аптеки, расположенной на проспекте Красного Знамени, и рассказал, что видит, как неизвестный разбивает витрину в находящемся по соседству магазине.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны увидели разбитые стекла в салоне сотовой связи и убегающего с места преступления мужчину. В ходе преследования один из сотрудников для подачи сигнала тревоги произвел выстрелы вверх из табельного пистолета. Злоумышленник, услышав выстрелы, бросил на землю объемную сумку и попытался скрыться, однако, после непродолжительной погони был задержан.

Недалеко от места задержания сотрудники вневедомственной охраны обнаружили сумку с похищенными телефонами и монтировкой, ставшей «орудием преступления». В дальнейшем было установлено, что сумма похищенных гаджетов составила около 1 миллиона рублей.

Задержанный 42-летний житель Владивостока доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.