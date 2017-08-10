V-ROX говорит спасибо всем, кто сделал его проведение возможным

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В первые выходные августа 2017 года во Владивостоке в пятый раз прошел международный музыкальный фестиваль-конференция V-ROX, сообщает РИА VladNews. За три насыщенных дня на главной сцене набережной Спортивной гавани выступили группы из 11 стран, фестиваль принял более 300 гостей – это музыканты, промоутеры, журналисты, общественные деятели, художники, меломаны из разных стран и городов.

Илья Лагутенко рассказал, чему научился V-Rox за пять лет:

«Мы научились выстраивать интересные и разнообразные по жанрам и географии музыкальные программы, аналогов которым в стране нет. Взаимодействовать с международными фестивалями и промоутерскими организациями, посольствами разных стран, местной администрацией и городскими службами, да и просто с интересными людьми, что позволяет расширять границы выступлений и находить пути делового развития. Еще раз поняли, что очередной финансовый кризис или виток холодной войны, не остановит горячие приморские сердца, открытые к новому. Мы поняли, как возможно связать воедино музыку, кино, моду, гастрономию, спорт, экологию, и при этом сконцентрироваться исключительно на локальных продуктах и интересах. Самым главным достижением я считаю, что наконец-то городские точки клубной и общественной жизни начали взаимодействовать друг с другом, осознав, что это взаимовыгодно для всех. В пятом V-ROX участвовало 11 клубов и ресторанов города, в маркете приняло участие более 30 местных брендов. А парусная регата в заливе Петра Великого и гастроли китайского балета в приморском Мариинском оказались как нельзя кстати, чтоб осознать мощь V-ROX-выходных.



Я вижу развитие фестиваля в том, чтобы V-ROX из городского праздника на набережной, трансформировался в целую сеть творческих лабораторий на базе разных городских площадок, готовых быть открытыми всем неравнодушным горожанам и каждому гостю. Это все та же непрекращающаяся мечта о Владивостоке 3000».



V-ROX говорит спасибо всем, кто сделал его проведение возможным – это, прежде всего, команда фестиваля и все волонтеры: они круглосуточно были на связи и оперативно помогали решать все вопросы гостей и музыкантов. Это Администрация г. Владивостока, «крылья» фестиваля – авиакомпания S7Airlines, оператор связи Tele2, обеспечивший прямую трансляцию концертов с главной сцены, ДВФУ, кинотеатр «Океан IMAX», Генеральное консульство США во Владивостоке, Посольство государства Израиль в России, Генеральное Консульство Индии во Владивостоке. За помощь в организации экологической программы благодарим Международный фонд защиты животных (IFAW), национальный парк «Земля леопарда», экологический проект «Остров мечты».



Ночную музыкальную программу принимали клубы: «Мумий Тролль Music Bar», бары «Дружба», «Стереотипы», Black Rabbit, паб «Cat&Clover», бар DAB, StreetBar, Ozzy Bar, RA, Salon Bar, в ресторане Kitchen прошли мастер-классы японских поваров».



Фестиваль V-ROX уходит в отпуск, но все так же в наших сердцах звучит музыка, ждем скорой встречи во Владивостоке! We VROX YOU!

Напомним, во Владивостоке состоялся большой концерт группы Мумий Тролль. Музыканты сыграли песню, которую не играли еще нигде и никогда. Самым главным подарком для владивостокцев стало бесплатное выступление группы на фестивале V-Rox - Мумий Тролль заменил своих коллег.