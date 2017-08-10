В Хасанском районе восстановлено электроснабжение 19:20, 10 августа В Хасанском районе восстановлено электроснабжение
Гостей ВЭФ угостят фуагра, шашлыками и вином 18:48, 10 августа Гостей ВЭФ угостят фуагра, шашлыками и вином
Ремонт на Золотом мосту начнется сегодня ночью 18:25, 10 августа Ремонт на Золотом мосту начнется сегодня ночью
Новостная лента
Август, 10 четверг
19:30
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
19:30
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
19:30
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
19:20
В Хасанском районе восстановлено электроснабжение
18:48
Гостей ВЭФ угостят фуагра, шашлыками и вином
18:25
Ремонт на Золотом мосту начнется сегодня ночью
18:06
Илья Лагутенко рассказал, чему научился V-Rox за пять лет
17:51
В пятницу Владивосток окутает туман и морось
17:49
За сутки на дорогах Приморья произошло 77 аварий
17:40
Владивостокский силач поставил новый рекорд Фото
17:38
Чтобы продать дом приморцу пришлось заплатить алименты
17:27
Пункт сбора гуманитарной помощи в Приморье свёрнут
17:16
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
17:10
Заместитель Миклушевского остается в СИЗО
17:05
К Приморью вновь приближается мощный циклон Фото
16:53
Приморский журналист: Чем Россия ответит на санкции США?
16:40
Спасатели оказали помощь мужчине, оказавшегося на дереве, во время стихии
16:29
Сквер им. Игнатьева официально вернули Владивостоку
16:18
Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления
16:16
Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке
16:06
Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов
15:55
Театр им. М. Горького приготовил сюрприз для юных владивостокцев
15:43
Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки Эксклюзив
15:32
Приморье — в воде: История одной деревни Видео
15:20
Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть
15:08
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека Фото
14:57
Во Владивостоке работают эвакуаторы
14:46
Сводка МЧС: последствия тайфуна в Приморье
14:34
В Приморье за сутки потушили восемь пожаров
14:23
Нерадивая мать из Владивостока допилась до потери сознания, оставив маленьких детей одних дома
14:10
ФК «Луч-Энергия» покинул «зону вылета»
14:00
За прошедшие сутки во Владивостоке произошло 80 ДТП
13:47
Владивосток — Харбин: города-побратимы сошлись в баскетбольном матче Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4179 (118) от 10 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Темпы не снижать, качество соблюдать
Стихия в Приморье собирает жертвы
Стражи порядка зовут на зарядку
Понаехавших стало меньше
Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Илья Лагутенко рассказал, чему научился V-Rox за пять лет

V-ROX говорит спасибо всем, кто сделал его проведение возможным
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В первые выходные августа 2017 года во Владивостоке в пятый раз прошел международный музыкальный фестиваль-конференция V-ROX, сообщает РИА VladNews. За три насыщенных дня на главной сцене набережной Спортивной гавани выступили группы из 11 стран, фестиваль принял более 300 гостей – это музыканты, промоутеры, журналисты, общественные деятели, художники, меломаны из разных стран и городов. 

Илья Лагутенко рассказал, чему научился V-Rox за пять лет

«Мы научились выстраивать интересные и разнообразные по жанрам и географии музыкальные программы, аналогов которым в стране нет. Взаимодействовать с международными фестивалями и промоутерскими организациями, посольствами разных стран, местной администрацией и городскими службами, да и просто с интересными людьми, что позволяет расширять границы выступлений и находить пути делового развития. 

Еще раз поняли, что очередной финансовый кризис или виток холодной войны, не остановит горячие приморские сердца, открытые к новому. Мы поняли, как возможно связать воедино музыку, кино, моду, гастрономию, спорт, экологию, и при этом сконцентрироваться исключительно на локальных продуктах и интересах. Самым главным достижением я считаю, что наконец-то городские точки клубной и общественной жизни начали взаимодействовать друг с другом, осознав, что это взаимовыгодно для всех. В пятом V-ROX участвовало 11 клубов и ресторанов города, в маркете приняло участие более 30 местных брендов. А парусная регата в заливе Петра Великого и гастроли китайского балета в приморском Мариинском оказались как нельзя кстати, чтоб осознать мощь V-ROX-выходных.

Я вижу развитие фестиваля в том, чтобы V-ROX из городского праздника на набережной, трансформировался в целую сеть творческих лабораторий на базе разных городских площадок, готовых быть открытыми всем неравнодушным горожанам и каждому гостю. Это все та же непрекращающаяся мечта о Владивостоке 3000».

V-ROX говорит спасибо всем, кто сделал его проведение возможным – это, прежде всего, команда фестиваля и все волонтеры: они круглосуточно были на связи и оперативно помогали решать все вопросы гостей и музыкантов. Это Администрация г. Владивостока, «крылья» фестиваля – авиакомпания S7Airlines, оператор связи Tele2, обеспечивший прямую трансляцию концертов с главной сцены, ДВФУ, кинотеатр «Океан IMAX», Генеральное консульство США во Владивостоке, Посольство государства Израиль в России, Генеральное Консульство Индии во Владивостоке. За помощь в организации экологической программы благодарим Международный фонд защиты животных (IFAW), национальный парк «Земля леопарда», экологический проект «Остров мечты».

Ночную музыкальную программу принимали клубы: «Мумий Тролль Music Bar», бары «Дружба», «Стереотипы», Black Rabbit, паб «Cat&Clover», бар DAB, StreetBar, Ozzy Bar, RA, Salon Bar, в ресторане Kitchen прошли мастер-классы японских поваров».


Фестиваль V-ROX уходит в отпуск, но все так же в наших сердцах звучит музыка, ждем скорой встречи во Владивостоке! We VROX YOU!

Напомним, во Владивостоке состоялся большой концерт группы Мумий Тролль. Музыканты сыграли песню, которую не играли еще нигде и никогда. Самым главным подарком для владивостокцев стало бесплатное выступление группы на фестивале V-Rox - Мумий Тролль заменил своих коллег. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
В пятницу Владивосток окутает туман и морось
17:51, 10 августа 2017 В пятницу Владивосток окутает туман и морось

В ближайшие сутки синоптическая ситуация не изменится

Пункт сбора гуманитарной помощи в Приморье свёрнут
17:27, 10 августа 2017 Пункт сбора гуманитарной помощи в Приморье свёрнут

Приморцам помогают "всем миром"

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
17:16, 10 августа 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

К Приморью вновь приближается мощный циклон
17:05, 10 августа 2017 К Приморью вновь приближается мощный циклон

В крае ожидаются дожди различной интенсивности

Спасатели оказали помощь мужчине, оказавшегося на дереве, во время стихии
16:40, 10 августа 2017 Спасатели оказали помощь мужчине, оказавшегося на дереве, во время стихии

Пострадавший самостоятельно не мог выбраться из воды

Сквер им. Игнатьева официально вернули Владивостоку
16:29, 10 августа 2017 Сквер им. Игнатьева официально вернули Владивостоку

Краевой суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным

Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления
16:18, 10 августа 2017 Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления

Сумма похищенных гаджетов составила около 1 миллиона рублей