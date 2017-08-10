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В деятельности "ГЛОНАСС" выявлены антимонопольные нарушения

Автолюбители и организации Приморья обращаются в ФАС с жалобами
Фото: avtovzglyad.ru Фото: avtovzglyad.ru
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Автолюбители и организации Приморья обращаются в ФАС с жалобами на действия Росаккредитации, АО «ГЛОНАСС» и его агентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАС России.

В Федеральный закон «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» вступили в силу изменения с 1 января 2017 года. Отныне все ввозимые на территорию РФ автомобили должны оснащаться устройствами вызова экстренных оперативных служб.

АО «ГЛОНАСС» разместило на своем сайте временный порядок, где перечислены действия, которые гражданам необходимо совершить, чтобы оснастить автомобиль таким устройством и получить в таможенных органах паспорт транспортного средства.

Во временном порядке указано, что устройство необходимо приобрести у АО «ГЛОНАСС» или у одного из его агентов. Договор купли-продажи устройства необходимо предоставить в испытательную лабораторию для получения свидетельства безопасности конструкции автомобиля. Свидетельство предоставляется в таможенные органы и после этого гражданин может получить паспорт транспортного средства.

В российском законодательстве отсутствует запрет или ограничение на производство или продажу устройств, либо требование о получении лицензии на производство или продажу устройств. Осуществлять такую деятельность может неограниченный круг лиц.

Таким образом, ФАС России пришла к выводу, что Росаккредитация, разместив требование о приобретении устройства у АО «ГЛОНАСС», установила ограничение выбора организаций, у которых можно приобрести устройство.

Согласно предупреждению Росаккредитации, необходимо до 11 августа 2017 года исключить из сообщения на сайте информацию о необходимости приобретать устройства только у АО «ГЛОНАСС».

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