Телефонная связь восстановлена во всех районах Приморья

Специалисты продолжают ликвидацию последствий стихии

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Специалисты восстановили телефонную связь во всех муниципалитетах края, пострадавших от стихии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Фиксированную связь остается возобновить в пяти приморских населенных пунктах.

В настоящее время населенных пунктов, в которых отсутствует какая-либо связь, нет. По данным сотовых операторов мобильная связь восстановлена везде. В пяти населенных пунктах отсутствует фиксированная связь. Это села Барабаш–Левада, Таловый, Садовый в Пограничном районе, село Синельниково в Октябрьском районе и село Занадворовка в Хасанском районе. Там продолжаются восстановительные работы.

Отметим, на настоящий момент остаются подтопленными 29 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях: Уссурийске, Пограничном, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Хасанском районах. Подтоплено 577 жилых домов с населением 1 554 человека и 2 053 придомовых территорий, 12 социально значимых объектов. Повреждены 23 участка автомобильных дорог, временно нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмыт один участок. Частично отключены от электроэнергии 25 домов в трех населенных пунктах. Продолжает функционировать две лодочных переправы – в селах Кроуновка Уссурийского городского округа и Филлиповка Хасанского района.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Приморского края привлечено 2 342 человека и 415 единиц техники.