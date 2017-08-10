Фестиваль «Владивостокская крепость» вновь объединит поклонников Средневековья

Фестиваль стартует 26 августа в 13 часов

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость» пройдёт в приморской столице - поклонники Средневековья соберутся на форте Поспелова (остров Русский) 26 и 27 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации городаю

На территории форта развернётся исторический лагерь, где состоятся индивидуальные поединки и массовые сражения, раннесредневековые турниры, будут работать стрелковый и лучный тиры, тематическая ярмарка, оружейная и многое другое.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт реконструкция одного из боёв Второй мировой войны, будут представлены полевой лагерь, штаб, узел связи Первой и Второй мировых войн.

«Фестиваль «Владивостокская крепость» стартует 26 августа в 13 часов. Владивостокцы увидят по-настоящему зрелищные бои, в которых примет участие около 150 реконструкторов из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Артёма, Большого Камня, Петропавловска-Камчатского и Магадана, – рассказал директор МКУК «Дом культуры «Владивосток» Алексей Скуридин. – Завершится фестиваль исторической реконструкции 27 августа. Вход на мероприятие – свободный».

Организаторы фестиваля – администрация Владивостока и клуб исторической реконструкции «Гарнизон».

«Впервые в этом году турнир по историческим средневековым боям пройдёт в рамках международной лиги HMB – Международной ассоциации исторических средневековых боев. Турнир является отборочным по Дальнему Востоку, а команда-победитель отправится в Санкт-Петербург, где будет выявлена команда, которая в дальнейшем представит Россию на международных турнирах, – рассказал представитель клуба «Гарнизон» Павел Бурлаков. – К мероприятию мы готовимся активно. Например, проводим спарринги. У каждого члена команды существует своя роль, различные тактические схемы».

Так, вчера, 9 августа, реконструкторы отрабатывали массовые сражения.

Напомним, вопрос проведения фестиваля обсуждался на Совете по культуре и искусству при главе Владивостока. В ходе заседания от членов совета прозвучало предложение – по возможности объединить объекты крепости интересными событиями, например, провести здесь фестиваль. Глава Владивостока Игорь Пушкарёв поддержал идею и поставил задачу - проработать предложение в администрации Владивостока и провести фестиваль в конце августа – накануне дня рождения Владивостокской крепости, который отмечается 30 августа. В 2016 году фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость» с большим успехом прошёл 27 и 28 августа.