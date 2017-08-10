Ситуация на реках Приморья постепенно нормализуется

Прогноз уровня воды на 11 — 13 августа

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

За прошедшую ночь максимальные уровни дождевого паводка прошли на территории Михайловского, Пограничного районов и начался спад уровней воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. На реках Хасанского, Октябрьского, Уссурийского, Надеждинского районов спад уровня воды до 1 м и более. Подтоплены поймы рек Раздольная (в нижнем течении), Молоканка (Пограничный район), Абрамовка, Осиновка (Михайловский район), Илистая (Черниговский район).

Освободились от подтопления поймы рек Раковка, Борисовка (Уссурийский район). Реки Хасанского, Октябрьского районов в берегах. В Ханкайском районе на реке Комиссаровка отмечается небольшой подъем уровня воды, 10-11 августа ожидается подтопление низкой поймы реки, без ущерба. На остальных реках края наблюдается спад уровней воды до 0,1м. Реки в берегах.

Прогноз уровня воды на 11 — 13 августа В ближайшие трое суток на реках Приморья ожидается спад уровня воды на 0,2 — 0,5 м. 10-11 августа освободится от подтопления пойма реки Осиновка (Михайловский район). 11-12 августа река Раздольная (Уссурийский, Надеждинский районы) войдет в коренные берега.