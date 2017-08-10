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Общество

Ремонт на Золотом мосту начнется сегодня ночью

Движение будет ограничено
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Ремонт асфальтобетонного покрытия мостового перехода через бухту Золотой Рог во Владивостоке начнется сегодня ночью. Движение автомобильного транспорта по мосту не закроется, но будет ограничено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Ремонт начнется ориентировочно в 22.00, когда снизится интенсивность движения по мосту и если позволит погода. Во время работы техники будут перекрываться одна-две полосы поочередно, сначала в сторону Чуркина, потом в сторону Фуникулера. Скорость движения по мостовому переходу будет ограничена до 20 километров в час. Предполагается, что ремонт дорожного полотна Золотого моста будет завершен к концу августа.

Напомним, в ходе проверки по правой стороне асфальтобетонное покрытие проезжей части не соответствует требованиям ГОСТ – были обнаружены многочисленные волнообразования, трещины и выбоины в дорожном покрытии, образовавшиеся в весенний период.

Стоит отметить, что специалисты планирует разработать проект по капитальному ремонту дороги на мосту и на эстакадах подходов. Эти работы могут начаться в 2018 году.

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