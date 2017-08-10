Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека

Автоавария произошла в Находке

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Инцидент произошел в Находке. по улице Пограничной, 110. По предварительным данным, автомобилистка двигалась по улице Пограничной со стороны улицы Нахимовской в направлении улицы Мичманской. При проезде перекрестка женщина проигнорировала запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем марки Honda Stepwgn, под управлением 56-летнего мужчины. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.В результате удара получили травмы 3 человека: водители Suzuki Swift и Honda Stepwgn, а также пассажир Honda Stepwgn. Во всех случаях назначено амбулаторное лечение.

Установлено, за рулем автомобиля Suzuki Swift находилась 21-летняя женщина. В пресс-службе ГАИ Приморья корреспонденту агентства сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Suzuki Swift составил три года, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения автомобилистка не привлекалась, стаж вождения второго автомобилиста – 30 лет, как и в предыдущем случае, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.