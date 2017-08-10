Коммунальные службы продолжают подготовку Владивостока к отопительному сезону

На сегодняшний день готовность к зиме тепловых сетей «ДГК» составляет 78 %, «ВПЭС» – 64 %, объектов АО «Дальневосточной распределительной компании» – 61 %

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока вчера, 9 августа, состоялось заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города к отопительному сезону 2017-2018 годов. Вел заседание заместитель начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Журов.

Участие в заседании приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго), а также специалисты административно-территориальных управлений.

Как сообщил главный инженер филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» Алексей Старцев, во Владивостоке с 31 июля по 7 августа в связи с проведением первого этапа осенне-летних гидравлических испытаний отсутствовало горячее водоснабжение у жителей Фрунзенского и частично Ленинского и Первореченского районов.

«В настоящее время участки теплотрасс, которые выдержали проверку на прочность, уже включены в работу, – отметил Алексей Старцев. – На поврежденных отрезках энергетики проводят ремонтные работы».

Сегодня специалисты ДГК ведут ремонтные работы на теплотрассах, которые снабжают теплом и горячей водой ряд многоквартирных домов на улицах Прапорщика Комарова, Алеутской, Пологой, Уткинской, Октябрьской, Енисейской, Нерчинской, Верхнепортовой, Бестужева, Морской, проспектах Партизанском, Красного Знамени и по другим адресам.

Специалисты «ВПЭС» в период подготовки к отопительному сезону также ведут ремонтные работы на городских теплотрассах.

«На днях завершился капитальный ремонт теплосети, проходящей в районе улиц 3-я Строительная и Новожилова. Теперь целый микрорайон обеспечен новыми качественными сетями для снабжения теплом и горячей водой. В настоящее время по заказу администрации Владивостока старые изношенные трубы теплоснабжения на новые меняют на Народном проспекте. По этой причине часть многоквартирных домов на улицах Тобольской, Шилкинской, проспекте Красного Знамени сейчас без горячего водоснабжения, – рассказал заместитель директора МУПВ «ВПЭС» по эксплуатации тепловых сетей Андрей Цуриков. – Отключения горячей воды в период ремонтных работ на теплосетях – необходимая мера. Но специалисты делают все, чтобы сократить время испытаний и ремонта».

Ремонтные работы на тепловых сетях обеспечат надежное теплоснабжение потребителей и позволят избежать проведения масштабных ремонтных работ в будущем.

На сегодняшний день готовность к зиме тепловых сетей «ДГК» составляет 78 %, «ВПЭС» – 64 %, объектов АО «Дальневосточной распределительной компании» – 61 %.

Как рассказал начальник отдела текущего содержания УСЖФ Виктор Алеко, из 3300 многоквартирных домов промыты и опрессованы около 1650, это 50% от общего числа городского жилфонда. До 15 сентября управляющим организациям необходимо получить паспорта готовности, которые свидетельствуют о подготовке многоквартирного дома к предстоящим холодам. Напомним, внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации.

К 20 августа должны завершить подготовку к предстоящему отопсезону муниципальные учреждения образования – их готовность составляет 90 %.

Напомним, прошлый отопительный сезон во Владивостоке прошел в штатном режиме. Труд энергетиков и своевременная подготовка сетей к холодам позволили пройти зиму без серьезных проишествий. В городе не было зафиксировано крупных аварий на объектах и системах теплоснабжения, локальные порывы специалисты устраняли максимально оперативно.