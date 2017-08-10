В пятницу Владивосток окутает туман и морось

В ближайшие сутки синоптическая ситуация не изменится

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В минувшие сутки в Приморье сохранялись небольшие дожди, с количеством 0.3 – 2 мм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха днем составила +21…+31 °C, ночью +16…+20 °C, на северо-востоке понизилась до +9 °C.

Во Владивостоке в среду было облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха поднялась только до отметки +22 °C, в пригороде до +24 °C.

Сегодня, 10 августа, на большей части края погода без осадков, но в отдельных районах не исключены небольшие кратковременные дожди. На побережье местами туман. Температура воздуха +19…+28 °C.

Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха +20…+23 °C.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация не изменится. Над Приморьем по-прежнему сохранится поле повышенного атмосферного давления. Осадков на большей части края не ожидается, но в отдельных районах не исключен небольшой дождь. На прибрежные районы будет выноситься слоистая облачность, появятся очаги моросящего тумана. Температурный фон останется на уровне предыдущих суток, +19…+28 °C.

Во Владивостоке в пятницу облачная погода, утром местами туман, морось. Температура воздуха без существенных изменений, +20…+23 °C.