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Чтобы продать дом приморцу пришлось заплатить алименты

Судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Приморец, будучи индивидуальным предпринимателем, задолженность по алиментам в большом объеме не накопил, однако около 50 000 рублей своему ребенку остался должен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. Выплачивать свой долг мужчина не собирался. 

Ни вынесенное судебное решение, ни возбуждение исполнительного производства, ни вызовы на прием к судебному приставу совершенно не повлияли на должника и не побудили его погасить задолженность в полном объеме. Заставить вспомнить о своём ребёнке помогла нерадивому отцу неудачная попытка продажи собственного дома. 

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости, принадлежащей должнику. Таким образом, под запретом различных сделок с недвижимостью оказался и дом должника. Когда мужчине срочно понадобилось продать дом, при совершении сделки выяснилось, что на дом у наложено обременение. Должнику ничего не оставалось делать, как прийти на прием к судебному приставу и полностью погасить долг перед собственным ребёнком в полном объеме.

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