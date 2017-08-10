Во Владивостоке отремонтировали первый двор по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»

Продолжается ремонт придомовых территорий по ул.Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и Фирсова, 4, 4-а, 6

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Владивостока в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год. На одном из 14 дворов, попавших в программу текущего года, ремонтные работы завершены.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, во дворе дома № 17 по улице 50 лет ВЛКСМ ремонтные работы полностью завершены. Подрядная организация «Стройсити» провела демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и бордюров, выполнила отсыпку щебеночного основания и установила более 120 метров бортовых камней. Завершающим этапом ремонта стала укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия на площади 700 квадратных метров, а также благоустройство территории после проведения работ.

Продолжается ремонт придомовых территорий по ул.Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и Фирсова, 4, 4-а, 6. Строители устанавливают бордюры и готовят щебёночное основание для укладки асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что в администрацию города поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. Каждый двор был оценен по нескольким критериям: продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территории. В итоге наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт. Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, а также сметных расчётов, в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего.