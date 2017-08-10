К Приморью вновь приближается мощный циклон

В крае ожидаются дожди различной интенсивности

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

На следующей неделе в Приморье вновь ожидается ухудшение погоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

По прогнозам синоптиков, в период 15 – 18 августа погода в Приморье может ухудшиться из-за смещения активного циклона с Желтого моря на центральную часть Корейского полуострова.

Не исключено, что Приморский край вновь окажется в зоне фронтальных разделов. Пройдут дожди различной интенсивности. В южной половине края вероятны сильные дожди.

Примгидромет осуществляет постоянный мониторинг за развитием ситуации. При поступлении новой информации, прогнозы будут уточняться.

Отдыхающим рекомендуем корректировать свои планы в соответствии с прогнозами погоды.

Специалисты отмечают, что не исключено, что этот фронт может снова подойти к Приморскому краю со всеми вытекающими серьезными последствиями. В регионе до сих пор действует режим повышенной готовности.