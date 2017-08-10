К Приморью вновь приближается мощный циклон

На следующей неделе в Приморье вновь ожидается ухудшение погоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
По прогнозам синоптиков, в период 15 – 18 августа погода в Приморье может ухудшиться из-за смещения активного циклона с Желтого моря на центральную часть Корейского полуострова.
Не исключено, что Приморский край вновь окажется в зоне фронтальных разделов. Пройдут дожди различной интенсивности. В южной половине края вероятны сильные дожди.
Примгидромет осуществляет постоянный мониторинг за развитием ситуации. При поступлении новой информации, прогнозы будут уточняться.
Отдыхающим рекомендуем корректировать свои планы в соответствии с прогнозами погоды.
Специалисты отмечают, что не исключено, что этот фронт может снова подойти к Приморскому краю со всеми вытекающими серьезными последствиями. В регионе до сих пор действует режим повышенной готовности.