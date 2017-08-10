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Политика и экономика

Приморский журналист: Чем Россия ответит на санкции США?

Соединенные Штаты начали очередную политическую войну против России
Фото: mir24.net Фото: mir24.net
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла закон об очередных санкциях в отношении России.

В чем особенность новой акции русофобии? Политический обозреватель РИА VladNews считает, что, во-первых, Америка увязала воедино трех основных для себя на нынешнем этапе врагов - Россию, Иран и КНДР. Ранее со времен Второй мировой войны противники определялись поодиночке и воевали с ними Штаты также отдельно с каждым.

А во-вторых, сейчас для Вашингтона главной причиной давления на нашу страну стала экономика и получение прибылей. И в США даже не стали этого скрывать. Там считают, что Старый Свет должен стать «дойной коровой» для Нового Света. То есть, именно в Европу должны хлынуть излишки американских нефти, газа и угля, а также готовых продуктов из углеводородов. Это в добавление ко всем другим товарам.

Но на пути этих грузов стоит продукция из России по более выгодным для европейцев ценам. Сравните сами: российский природный газ стоит $ 200 за тысячу кубометров против $ 500 за американский сжиженный газ. Поэтому США и накладывают санкции на все проекты РФ по новым газопроводам и заводам по СПГ. А если европейские компании ослушаются и будут дальше вкладывать инвестиции в прибыльные российские проекты, то их ждут заоблачные штрафы. И заодно полный абурд - от России требуют продолжить пропускать газ через территорию Украины, дабы поддержать незаконный с националистически-фашистским уклоном режим Киева. Вот такая колониальная политика Вашингтона. Впрочем, уже никто в мире не удивляется очередной подлости США.

Именно поэтому не только европейские энергетические компании и финансовые институты выступили категорически против нового законопроекта, но даже крупнейшие американские холдинги выразили свое возмущение действиями Капитолия.

То, что конгресс США утвердит данный закон против России (заодно с Ираном и Северной Кореей), никто не сомневался. Россия простоя обязана ответить собственными санкциями против Америки. Такие возможности и инструменты у Москвы имеются в избытке – это отказ от использования долларов и американских средств заимствования, отказ от покупок любых американских товаров, а не только сельхозпродуктов, отказ от сотрудничества в области космоса, отказ от продажи США титанового сырья и редкоземельных материалов, многие другие возможности.

Автор колонки не сомневается, наверняка, Россию поддержат не только многие страны третьего мира, но и некоторые европейские государства.

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