Спасатели оказали помощь мужчине, оказавшегося на дереве, во время стихии

Пострадавший самостоятельно не мог выбраться из воды

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Ночью с 7 на 8 августа очевидцы сообщили сотрудниками МЧС о том, что в селе Борисовка на дереве местный житель спасается от воды. Все его попытки выбраться оказались безуспешны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Очевидцы рассказали, что мужчина пытался самостоятельно выехать из места затопления на велосипеде, но попал в сильное течение и его средство передвижения унесло. Ему удалось доплыть до дерева, зацепившись за которое, он решил дождаться помощи спасателей.

Получив сообщение, спасатели незамедлительно выдвинулись с лодкой к указанному месту и сняли с дерева пострадавшего, который буквально из последних сил пытался удержаться на дереве, чтобы не упасть в воду. Спасенный выразил искреннюю признательность спасателям, сообщив, что без их помощи бы не справился.

Сейчас группировка спасателей в Приморье составляет более 500 человек. У спасателей имеется всё необходимое снаряжение и техника. Всего сотрудниками ДВРПСО МЧС России были эвакуированы более 80 человек, в том числе 21 ребенок оказана гуманитарная помощь свыше 100 пострадавшим.