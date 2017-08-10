Владивостокский силач поставил новый рекорд 17:40, 10 августа Владивостокский силач поставил новый рекорд (Фото)
Пункт сбора гуманитарной помощи в Приморье свёрнут 17:27, 10 августа Пункт сбора гуманитарной помощи в Приморье свёрнут
Два междугородних рейса из Владивостока отменены 17:16, 10 августа Два междугородних рейса из Владивостока отменены
Новостная лента
Август, 10 четверг
17:59
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
17:59
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
17:59
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
17:51
В пятницу Владивосток окутает туман и морось
17:49
За сутки на дорогах Приморья произошло 77 аварий
17:40
Владивостокский силач поставил новый рекорд Фото
17:38
Чтобы продать дом приморцу пришлось заплатить алименты
17:27
Пункт сбора гуманитарной помощи в Приморье свёрнут
17:16
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
17:10
Заместитель Миклушевского остается в СИЗО
17:05
К Приморью вновь приближается мощный циклон Фото
16:53
Приморский журналист: Чем Россия ответит на санкции США?
16:40
Спасатели оказали помощь мужчине, оказавшегося на дереве, во время стихии
16:29
Сквер им. Игнатьева официально вернули Владивостоку
16:18
Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления
16:16
Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке
16:06
Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов
15:55
Театр им. М. Горького приготовил сюрприз для юных владивостокцев
15:43
Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки Эксклюзив
15:32
Приморье — в воде: История одной деревни Видео
15:20
Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть
15:08
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека Фото
14:57
Во Владивостоке работают эвакуаторы
14:46
Сводка МЧС: последствия тайфуна в Приморье
14:34
В Приморье за сутки потушили восемь пожаров
14:23
Нерадивая мать из Владивостока допилась до потери сознания, оставив маленьких детей одних дома
14:10
ФК «Луч-Энергия» покинул «зону вылета»
14:00
За прошедшие сутки во Владивостоке произошло 80 ДТП
13:47
Владивосток — Харбин: города-побратимы сошлись в баскетбольном матче Видео
13:33
Строитель Золотого моста признан банкротом
13:20
В Приморье пропала девушка Фото
13:09
В селе Береговое восстановлено электроснабжение
12:58
В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4179 (118) от 10 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Темпы не снижать, качество соблюдать
Стихия в Приморье собирает жертвы
Стражи порядка зовут на зарядку
Понаехавших стало меньше
Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Сквер им. Игнатьева официально вернули Владивостоку

Краевой суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Сквер им. Игнатьева вернут Владивостока, решение суда вступило в законную силу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

В ходе проверки прокуратура установила, что земельный участок в районе дома по Океанскому проспекту, 74 передан в аренду, а затем - в собственность ООО «Фасад-Строй». В последующем между этим обществом и ООО «Управляющая компания «РЭМИ» заключен договор купли-продажи указанного участка и расположенного на нем объекта незавершенного строительства центра ландшафтного дизайна готовностью 1 %.

Стоит отметить, что фактически указанный объект незавершенного строительства отсутствует, следовательно, земельный участок предоставлен в собственность ООО «Фасад-Строй» в нарушение ст. 36 Земельного кодекса РФ, поскольку общество не могло приобрести право на объект в связи с отсутствием такового.

Сотрудники прокуратуры также приняли во внимание акт обследования должностными лицами ФГУП «Ростехинвентаризация по Приморскому краю» от 23.09.2008, в соответствии с которым на земельном участке по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 74, объекты незавершенного строительства отсутствуют.

Таким образом, приобретая в 2011 году якобы объект незавершенного строительства, ООО «Управляющая компания «РЭМИ», будучи осведомленное о существовании акта обследования, не могло не знать о фактическом отсутствии данного объекта и, соответственно, не может считаться добросовестным приобретателем такого имущества.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, названный земельный участок не мог быть приобретен ООО «Фасад-Строй» и ООО «Управляющая компания «РЭМИ» в собственность для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации фактически отсутствующего объекта.

По результатам проверки прокурор обратился с суд с исковым заявлением о признании отсутствующим право собственности ООО «Управляющая компания «РЭМИ» на объект незавершенного строительства (центр ландшафтного дизайна) готовностью 1 %, расположенный по адресу: г. Владивосток, проспект Океанский, д. 74, и земельный участок, на котором расположен данный объект.

Кроме этого, прокурором заявлены требования о признании отсутствующим обременения в виде прав аренды на соседний земельный участок, на котором также расположен сквер.

В мае Фрунзенский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Судебная коллегия краевого суда признала данное решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения. Судебное постановление считается вступившим в законную силу. Вопросы его фактического исполнения контролируются прокуратурой города.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления
16:18, 10 августа 2017 Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления

Сумма похищенных гаджетов составила около 1 миллиона рублей

Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке
16:16, 10 августа 2017 Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке

Местный житель организовал торговый прилавок в своем автомобиле

Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов
16:06, 10 августа 2017 Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов

Следующее заседание комиссии 22 августа

Во Владивостоке работают эвакуаторы
14:57, 10 августа 2017 Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД

В селе Береговое восстановлено электроснабжение
13:09, 10 августа 2017 В селе Береговое восстановлено электроснабжение

Продолжаются активные работы по ремонту подъездной дороги

В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту
12:58, 10 августа 2017 В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту

Восстановительные работы продолжаются

У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы
12:07, 10 августа 2017 У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы

В Приморье разыскивают пропавшую женщину