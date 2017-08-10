Сквер им. Игнатьева официально вернули Владивостоку

Краевой суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Сквер им. Игнатьева вернут Владивостока, решение суда вступило в законную силу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

В ходе проверки прокуратура установила, что земельный участок в районе дома по Океанскому проспекту, 74 передан в аренду, а затем - в собственность ООО «Фасад-Строй». В последующем между этим обществом и ООО «Управляющая компания «РЭМИ» заключен договор купли-продажи указанного участка и расположенного на нем объекта незавершенного строительства центра ландшафтного дизайна готовностью 1 %.

Стоит отметить, что фактически указанный объект незавершенного строительства отсутствует, следовательно, земельный участок предоставлен в собственность ООО «Фасад-Строй» в нарушение ст. 36 Земельного кодекса РФ, поскольку общество не могло приобрести право на объект в связи с отсутствием такового.

Сотрудники прокуратуры также приняли во внимание акт обследования должностными лицами ФГУП «Ростехинвентаризация по Приморскому краю» от 23.09.2008, в соответствии с которым на земельном участке по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 74, объекты незавершенного строительства отсутствуют.

Таким образом, приобретая в 2011 году якобы объект незавершенного строительства, ООО «Управляющая компания «РЭМИ», будучи осведомленное о существовании акта обследования, не могло не знать о фактическом отсутствии данного объекта и, соответственно, не может считаться добросовестным приобретателем такого имущества.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, названный земельный участок не мог быть приобретен ООО «Фасад-Строй» и ООО «Управляющая компания «РЭМИ» в собственность для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации фактически отсутствующего объекта.

По результатам проверки прокурор обратился с суд с исковым заявлением о признании отсутствующим право собственности ООО «Управляющая компания «РЭМИ» на объект незавершенного строительства (центр ландшафтного дизайна) готовностью 1 %, расположенный по адресу: г. Владивосток, проспект Океанский, д. 74, и земельный участок, на котором расположен данный объект.

Кроме этого, прокурором заявлены требования о признании отсутствующим обременения в виде прав аренды на соседний земельный участок, на котором также расположен сквер.

В мае Фрунзенский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Судебная коллегия краевого суда признала данное решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения. Судебное постановление считается вступившим в законную силу. Вопросы его фактического исполнения контролируются прокуратурой города.